Morte de idoso em carro em Atílio Vivácqua ainda é investigado

Ainda está sendo investigado a morte de um idoso, de 70 anos, dentro do próprio veículo no dia 25 de junho, no bairro Alto São José, em Atílio Vivácqua.

Na época, uma testemunha contou aos militares que a vítima estava saindo de casa para trabalhar, quando foi surpreendido por um homem armado que efetuou vários disparos contra o veículo Volkswagen/Voyage. Aliás, o suspeito fugiu.

A vítima foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Andrea Canzian Lopes, no município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da unidade.

Após um mês, caso segue sendo investigado

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Atilio Vivácqua e até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações“, finaliza a nota.