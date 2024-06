Motorista morre após ser baleado dentro de veículo em Atílio Vivácqua

Um homem, de 70 anos, morreu após ser baleado dentro do próprio veículo no bairro Alto São José, em Atílio Vivácqua, na manhã desta terça-feira (25).

De acordo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Alto São José. Quando os militares chegaram no local, avistaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorros a vítima.

No local, uma testemunha contou aos militares que a vítima estava saindo de casa para trabalhar, quando foi surpreendido por um homem armado que efetuou vários disparos contra o veículo Volkswagen/Voyage. Aliás, o suspeito fugiu. A vítima foi socorrida com vida pelo Samu para o Hospital Andrea Canzian Lopes, no município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da unidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Atilio Vivacqua e até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo do motorista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.