Motociclista e garupa são baleados em Cachoeiro

Um motociclista e o garupa foram socorridos após serem baleados na Rua Alzirio Viana, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com informações da Guarda Municipal, quando os agentes chegaram no local, por volta das 7 horas, foram informados que uma das vítimas já havia sido socorrida por populares para um hospital da região. Nenhum suspeito foi localizado.

A outra vítima baleada também foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital. A GCM não deu detalhes do estado de saúde das vítimas e como teria ocorrido o fato.

