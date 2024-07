Motociclista fica ferida em acidente entre moto e caminhão em Cachoeiro

Uma motociclista, de 20 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente entre uma moto e um caminhão na manhã desta quarta-feira (31), no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, a motociclista estava saindo da empresa no distrito de Soturno, para acessar a Rodovia Gumercindo Moura Nunes, quando não viu o caminhão e bateu.

Na batida, a vítima fraturou a perna e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.