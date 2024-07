Caminhoneiro morto em acidente em SP é sepultado em Cachoeiro

O caminhoneiro cachoeirense Jorge Harrison, de 44 anos, que morreu em um grave acidente na noite do último domingo (28), em São Paulo, foi sepultado na manhã desta quarta-feira (31), no cemitério municipal do Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim.

Jorge era muito conhecido entre os caminhoneiros e no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, onde residia. Nas redes sociais, colegas e amigos lamentaram a morte de “Jorginho”, como era conhecido.

“É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de um dos moradores do bairro. Jorginho trabalhou um bom tempo na terraplanagem e fizemos várias parcerias. Que Deus Conforte os familiares, temos a esperança de que agora está nos braços do Pai, o melhor lugar”, lamentou um amigo nas redes sociais.

“Foi com grande tristeza que recebemos a notícia por aqui. Você era um ser humano iluminado e carregava alegria Estampada em seu rosto. Que Deus conforte sua família. Vá em paz , meu querido!”, postou uma colega.

O corpo de Jorge foi velado logo no início na manhã desta quarta-feira (31), na Igreja Evangélica Palavra do Arrependimento, no bairro Monte Belo, e reuniu dezenas de amigos e colegas do caminhoneiro.