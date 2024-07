Motociclista fica ferido após cair de moto na ES 490, em Itapemirim

Um motociclista ficou ferido após cair de moto na Rodovia ES 490, na entrada da localidade de Brejo Grande, em Itapemirim, no último domingo (14).

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima estava apostando corrida com um outro motociclista, e no momento em que passou no quebra-molas, a vítima perdeu o controle da moto caiu no asfalto.

No local, a vítima disse aos militares que é habilitado e não quis registrar boletim de ocorrência. Ele ficou ferido e foi socorrido pela Equipe de Resgate de Itapemirim para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. A moto foi escondida pelo amigo da vítima, porém, a polícia realizou buscas e não encontrou o veículo.