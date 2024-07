Mulher é agredida pelo ex-companheiro na frente dos filhos em Muqui

Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo ex-companheiro dentro da própria casa no bairro Alto Boa Esperança, em Muqui, na madrugada do último domingo (14).

No local, a vítima contou aos militares que estava em casa dormindo, com os três filhos e o namorado, quando seu ex-companheiro invadiu a residência, quebrando tudo e agredindo com chutes e socos no rosto.

Além disso, a vítima explicou que o homem tentou agredir o seu namorado, porém, ela entrou na frente para defende-lo, empurrando o ex-companheiro para fora da casa. Por conta das agressões, a vítima ficou bastante machucada e com o corpo coberto de sangue.

Populares que estavam na rua conseguiram segurar o agressor até a chegada da polícia. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Doutor Aluíso Filgueiras, onde recebeu atendimento médico. O acusado também foi encaminhado ao hospital com lesões na cabeça e cortes nas mãos.

Após atendimento médico, o agressor foi detido e conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, a PM informou que o detido é conhecido por cometer diversos crimes.