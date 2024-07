Motociclista morre em acidente grave na ES 164, em Vargem Alta

Um motociclista morreu em um acidente grave na Rodovia ES 164, em frente a um posto de combustível, em Vargem Alta, na manhã desta terça-feira (23).

Ainda não há detalhes de como teria ocorrido o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar estão no local realizando os trabalhos. Mais informações em instantes.

