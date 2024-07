Motociclistas ficam feridos em batida entre motos em Muqui

Dois motociclistas ficaram feridos após um acidente entre duas motos na tarde da última segunda-feira (29), na Rodovia Ely Junqueira, na localidade de Santa Rita, em Muqui.

Segundo testemunha que passava no local do acidente, um dos motociclistas tentou fazer uma conversão para entrar em uma estrada de chão, quando foi atingido por outra moto.

Com a força do impacto da batida, os motociclistas foram arremessados ao chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e as vítimas foram socorridas para o hospital da região. O estado de saúde deles não foi informado.