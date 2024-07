Sargento da Polícia Militar é morto a tiros no Espírito Santo

O sargento do 6º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Magno Colatti, foi morto a tiros no bairro Mucuri, em Cariacica, na última quinta-feira (4).

Por meio de um vídeo, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Eugênio Ricas, informou que Magno foi baleado por criminosos com cinco tiros. “Hoje é um dia triste para a segurança pública. Estamos de luto, pois acabamos de perder o sargento Colatti. Ele foi baleado por criminosos e tudo indica que ele tomou cinco tiros agora, tiros disparados por criminosos. Estamos ainda apurando todas as circunstâncias do crime”, explicou.

Eugênio relatou, ainda, que a polícia já tem alguns suspeitos de envolvimento na morte do sargento. “Já temos alguns suspeitos. Essa é a prioridade absoluta tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil. Não vamos descansar enquanto não localizarmos, identificarmos e prendermos esses criminosos que tiraram a vida de um colega, um irmão de farda, de um policial militar”, reforçou o secretário.

Por fim, Eugênio lamenta a morte do policial e ressalta que a segurança pública não irá descansar enquanto não encontrar os responsáveis. “Quero aqui prestar a minha solidariedade e meus sentimentos a família do sargento Colatti e, mais uma vez, reiterá que não vamos descansar. A segurança pública inteira não vai descansar enquanto esses criminosos não forem punidos”, finaliza.