Motorista bêbado e sem CNH é preso após atropelar jovem em Mimoso

Um motorista, de 55 anos, foi preso após atropelar uma jovem no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul. O atropelamento aconteceu na tarde do último sábado (6).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, quando os militares chegaram no local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava prestando socorro à vítima.

Motorista sem CNH

Mesmo imobilizada na maca, a vítima, de 21 anos, relatou aos militares que estava caminhando no acostamento da via, quando foi atingida pelo veículo Ford Ka, de cor preta. Aos policiais, o condutor do carro confessou estar errado por não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e fez uso de bebida alcóolica.

O veículo foi liberado para o filho do suspeito no local do acidente. A vítima foi encaminhada para o Hospital Apóstolo Pedro, onde permanece sob cuidados médicos. O estado de saúde dela não foi informado.

Motorista embriagado

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, porém recusou. Então, segundo a corporação, foi constatado embriaguez por meio do exame Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

O suspeito foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por dirigir sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que altere a capacidade psicomotora e por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória.