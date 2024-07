Mulher é encontrada morta dentro de apartamento em Venda Nova

Um mulher foi encontrada morta dentro de um apartamento no centro de Venda Nova do Imigrante, na manhã desta segunda-feira (8).

Segundo a Polícia Militar, o Ciodes (190) recebeu a informação de que havia uma mulher, aparentemente em óbito, no interior do box do banheiro de um apartamento, no centro do município. No local, os vizinhos relataram aos policiais que ouviram gritos de socorro e tentaram ligar para a moradora. Como ela não atendeu a ligação, a proprietária do imóvel foi até o apartamento e encontrou a porta aberta.

Além disso, um outro vizinho entrou no apartamento e se deparou com a vítima ferida. Imediatamente, os vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da mulher.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão atual. O corpo da vítima será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) do município, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. “Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções’, disse a PC em nota.