Motorista é atropelado enquanto atravessava rodovia em Cachoeiro

Um motorista, de 64 anos, foi socorrido após ser atropelado por uma moto na tarde da última segunda-feira (29), enquanto atravessava a Rodovia ES 489, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Atílio Vivácqua.

De acordo com os militares, o condutor da moto, de 25 anos, relatou que seguia em sua moto Yamaha/YBR Factor, de cor vermelha, quando não viu o motorista e acabou atropelando. Ele prestou os primeiros socorros à vítima.

O motorista foi socorrido com ferimentos leves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

O condutor da moto, de 25 anos, fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica.

