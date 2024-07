Motorista morre após caminhão tombar na ‘Serra da Aliança’, no Sul do ES

Um motorista morreu após o caminhão cair em uma ribanceira às margens da Rodovia ES 177, que liga os municípios de Muqui à Jerônimo Monteiro. O acidente ocorreu na noite da última segunda (1º).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir até a ES 177, trecho conhecido como ‘Serra da Aliança’, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Chegando no local, os militares constataram que um caminhão, carregado com sacolas plásticas, estava tombado em uma ribaceira.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se aproximou da cabine do caminhão e viu que o motorista estava consciente e preso às ferragens. Aliás, minutos depois, os bombeiros chegaram ao local e fizeram o trabalho de resgate do motorista.

A vítima foi colocada dentro da ambulância do Samu e feito os primeiros socorros. Após deixar o local, os militares foram informados que o motorista veio a óbito dentro da ambulância.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informa que o corpo da vítima foi encaminhado pela ambulância do Samu para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Aliás, o caso seguirá sob investigação.