Motorista morre em batida grave em rodovia de Piúma

O motorista, identificado como Fábio Vieira Batista, de 35 anos, morreu em uma batida entre dois veículos na Rodovia Jorge Feres, no centro de Piúma, na madrugada do domingo (30).

De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local do acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava prestando socorro às vítimas. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

Fábio conduzia o veículo Renault Clio, juntamente com um amigo, quando se envolveu no acidente com uma caminhonete S10. As vítimas foram socorridas para o hospital, porém Fábio teve a morte confirmada por um médico.

Quando a viatura da PM chegou ao local do acidente, os ocupantes da S10 não se encontravam no local. Enquanto os militares realizavam isolamento da área, o proprietário da caminhonete se apresentou informando quem estava conduzindo o veículo.

Após cuidados médicos, o condutor da S10 se apresentou e realizou o teste de bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoolica. Ele foi encaminhado à Delegacia de plantão para prestar depoimento. A perícia foi acionada.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.