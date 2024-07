Mudanças do clima: Sul do ES recebe investimentos para reduzir impactos

O Estado de Atenção para a situação hídrica no Espírito Santo passou a valer nesta terça-feira (16), após a publicação de resolução da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) no Diário Oficial do Estado. O documento traz recomendações para o uso racional da água e, especificamente aos agricultores, indica o manejo adequado da irrigação aos usuários e empreendedores agrícolas.

Outras ações já são desenvolvidas pelo Governo do Estado para diminuir os impactos das mudanças do clima na agropecuária, como a construção de barragens e a entrega de ensacadoras de silagem a pecuaristas.

A Resolução 002/2024 da Agerh foi publicada devido à falta de chuvas e à estiagem dos últimos meses, que contribuiu para baixar as vazões em rios capixabas.

Dentro das ações da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), três barragens para a reserva de água estão em construção no Espírito Santo, uma barragem foi recentemente concluída e uma outra começa a ser feita nos próximos meses. Além disso, a Seag também destinou recursos para a pecuária leiteira, com o repasse de 40 ensacadoras de silagem para estoque de forragem voltada à alimentação do gado durante os períodos de seca.

“Na agricultura, temos que nos embasar por informações científicas e técnicas, sem negacionismo das questões climáticas, para podermos traçar estratégias eficazes de superação e adaptação às mudanças na dinâmica das chuvas e na elevação das temperaturas”, considera o secretário da Agricultura, EnioBergoli. “A obras das barragens já são comemoradas pelas comunidades beneficiadas por conta das dificuldades pelas quais passam as pessoas que moram em áreas sujeitas à seca, que incluem não apenas a restrição de água para o abastecimento humano, mas também para a dessedentação dos animais e para a irrigação das culturas”, conclui.

Barragens

No início deste mês de julho, o Governo do Estado, por meio da Seag, autorizou o início da construção da barragem no rio Piraquê-Açu, localizado na sede do município de Aracruz. A obra tem um investimento de R$ 30,5 milhões e capacidade de armazenamento de um milhão de metros cúbicos de água em uma área alagada de 29 hectares.

A barragem será utilizada para eliminar a insegurança hídrica da população que sofre nos períodos de secas, além de ser essencial para fins de captação para as lavouras e para dessedentação de animais.

Ainda nessa região do Estado, o Governo do Espírito Santo concluiu as obras de construção da barragem de Rio Quartel, com investimento estadual de R$ 1,3 milhão por meio da Seag. Esta é mais uma ação do Governo do Estado para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas que têm aumentado a irregularidade do regime de chuvas em várias regiões. A capacidade de armazenamento é de 186 mil metros cúbicos em uma área alagada de 14,82 hectares.

Em São Roque do Canaã, a barragem de São Dalmácio já está em construção e a previsão é de inaugurar até o final deste ano. O investimento da Seag na obra é da ordem de mais de R$ 7,6 milhões.

Sul do Espírito Santo

O sul capixaba também foi contemplado, recentemente, com um anúncio de obra de barragem. Em maio, o Governo do Estado autorizou o início das obras de construção da Barragem Córrego Ribeirão Floresta, no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim. A obra terá um investimento superior a R$ 1,4 milhão e terá capacidade de armazenamento de 25 mil metros cúbicos de água em uma área alagada de 1,43 hectares.

Outra barragem está prevista para começar a ser construída no Estado, desta vez no extremo norte, no município de Mucurici. A barragem de Itabaiana com investimento previsto de R$ 5,7 milhões para instalar uma capacidade de armazenamento de 723,6 mil metros cúbicos de água em uma área alagada de quase 20 hectares. O edital de licitação da obra foi publicado em meados do mês de maio.

Também está em andamento a elaboração de dois projetos de obra de barragem para os municípios de Jerônimo Monteiro (na localidade de Panamá) e de São Mateus (na comunidade de Bamburral). A Seag investe R$ 572 mil para elaborar os projetos, que devem ser concluídos até o mês de agosto.

Novas obras

As medidas para mitigar o impacto da estiagem no Espírito Santo recebem um reforço com outros nove projetos para novas barragens que começam a entrar no planejamento do Governo do Estado para os próximos anos.



No norte do Estado, as próximas obras de barragem estão previstas para os municípios de Baixo Guandu, Ecoporanga, Montanha, Governador Lindenberg e Jaguaré. Já no sul, os municípios beneficiados serão Alegre, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.

Ensacadoras de silagem

O investimento na alimentação do gado leiteiro capixaba é uma das estratégias da Seag para garantir a nutrição animal em períodos de seca e elevar a qualidade da produção no Estado. Dessa forma, o Governo do Estado destinou, em 2024, o total de R$ 280 mil para a aquisição de 40 ensacadoras de forragem.



Os equipamentos foram entregues para uso coletivo dos pecuaristas capixabas. A ação faz parte do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite, lançado em agosto de 2023. A primeira entrega foi realizada para os municípios do norte e está atendendo a produtores de Águia Branca, João Neiva, Nova Venécia, Alto Rio Novo, Laranja da Terra, Ponto Belo, Baixo Guandu, Montanha, Santa Teresa e Barra de São Francisco.



Já na região sul, o repasse de equipamentos foi feito às prefeituras de Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Itapemirim, Itarana, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Santa Leopoldina, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.



Além disso, também contam com o equipamento as seguintes associações: Cooperativa de Laticínios de Mimoso do Sul (Colamisul); Cooperativa Agrária Vale do Itabapoana (Cavil); Cooperativa de Laticínios Guaçuí (Colágua); Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (CLAC); e Cooperativa de Laticínios Selita.