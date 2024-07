Muito frio! Barracas ficam cobertas de gelo no Parque Nacional do Caparaó

“Lerigou!” A manhã da última sexta-feira (19), foi de temperaturas baixas no Parque Nacional do Caparaó, região do Espírito Santo.

O guia independente Ivan de Souza registrou, por meio de imagens, as barracas cobertas de gelo na área de camping Casa Queimada, e também espalhados no gramado.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, na sexta-feira, eram esperadas temperaturas baixas nas regiões mais altas do Sul do Estado, com mínimas de 9ºC.

Onde fica localizado o Parque Nacional do Caparaó?

O Parque Nacional do Caparaó fica localizado no município de Dores do Rio Preto, na divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Aliás, o Parque é um dos ícones do montanhismo no Brasil e abriga o Pico da Bandeira, com altitude de 2.892 metros, o terceiro mais alto do país.

Além dele, estão na Unidade de Conservação (UC), cinco dos dez picos mais altos de todo o território nacional.