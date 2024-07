Você sabia? Cachoeiro já recebeu visita e bençãos de um Papa

Há 48 anos um dos visitantes mais ilustres da história do Espírito Santo chegava em Cachoeiro de Itapemirim, interior do estado. As horas em que o futuro Papa João Paulo I esteve em solo cachoeirense estão eternizadas em uma placa de aço fundido.

Em 1975, ainda sob o pontificado do Papa Paulo VI, o Cardeal Albino Luciano esteve em visita ao Brasil devido a laços de parentescos familiares no Estado do Rio Grande do Sul e participar da 32° Romaria de Nossa Senhora Medianeira, a convite do bispo Dom José Ivo Lorscheider e na ocasião a Universidade Federal de Santa Maria concedeu ao Cardeal, futuro Papa João Paulo I, o título de Doutor Honoris Causa.

Mas o que tem haver o Cardeal Albino Luciani com Cachoeiro?

O primeiro bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim – Dom Luiz Gonzaga Peluso – a convite do Papa João XXIII e depois do Papa Paulo VI, participou do Concílio Vaticano II, entre os anos de 1962 até 1965.

E certamente nos intervalos das sessões do Concílio no Vaticano possuía contato com os padres e bispos conciliares, dentre esses com Dom Luiz, daí a aproximação e com a visita pastoral ao Brasil em 1975, por que não visitar o amigo bispo de Cachoeiro de Itapemirim?

Essa visita ficou registrada numa placa que marca o dia 15 de novembro de 1975, e de uma das janelas do antigo Instituto Padre Anchieta (IPA – antigo colégio dos padres) na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, abençoou a pequena Cachoeiro.

Logicamente, a bênção foi dada pelo Cardeal Albino Luciani, que com certeza não sonhava em suceder ao Papa Paulo VI no trono de São Pedro, mas que em 26 de agosto de 1978 foi eleito como o Papa João Paulo I, sendo sucedido em outubro de 1978 pelo Papa João Paulo II.

Mas quem foi Albino Luciani?

Albino Luciani, oriundo de família humilde, nasceu em 17 de outubro de 1912, em Forno di Canale, (hoje Canale d’Agordo), na província de Belluno, no norte da Itália.

Foi ordenado diácono transitório em 2 de fevereiro de 1935, sendo ordenado presbítero em 7 de julho de 1935; bispo de Vittorio Veneto, em 27 de dezembro de 1958, na Basílica de São Pedro pelo Papa João XXIII, sendo nomeado Patriarca de Veneza em 15 de dezembro de 1969 e criado Cardeal no dia 5 de março de 1973 pelo Papa Paulo VI, na ordem de Cardeal-Presbítero, com o Título de São Marcos.

Com o falecimento do Papa Paulo VI, após a realização do conclave, foi efeito em 26 de agosto de 1978 como Bispo de Roma (Papa), tendo escolhido o nome duplo de João Paulo (para homenagear o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI).

Após sua eleição, tornou-se rapidamente conhecido na Cúria Romana pelo apelido de Papa Sorriso, por sua afabilidade.

Permaneceu como Sumo Pontífice por 33 (trinta e três) dias, tendo falecido no dia 28 de setembro de 1978.

Fonte: Diocese de Cachoeiro