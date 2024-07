Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Venda Nova do Imigrante

Uma mulher de 34 anos, foi morta a facadas pelo companheiro dentro de casa na madrugada desta quarta-feira (3), na localidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante. O suspeito se matou após o crime.

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram no local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava na casa e constatou a morte do homem e da mulher. A faca foi recolhida no local do crime.

A perícia foi acionada e os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.