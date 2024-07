Motorista tem carga roubada em Mimoso do Sul

Na madrugada desta quarta-feira (3), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), foi acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), para averiguar um roubo de carga, às margens da Rodovia BR-101, próximo ao Posto Trevo, em Mimoso do Sul.

O condutor confirmou o fato, relatando que quando trafegava pelo Km 457 da BR-101, sentido Vitória, foi obrigado a parar o caminhão Volvo/FH, de cor branca, devido uma falha mecânica.

Segundo a Polícia Militar, indivíduos numa SUV, de cor prata, teriam parado na traseira do caminhão, após rondar de maneira suspeita. Assim, os suspeitos saquearam a carga na vítima.

Após os policiais militares coletarem mais informações, foi estabelecido contato com a concessionária ECO-101, para que assim, o motorista recebesse apoio técnico.