Mulher tem perna amputada em grave acidente em Muniz Freire

Um grave acidente entre uma moto e um caminhão foi registrado por volta das 18 horas da noite desta quinta-feira (18), na rodovia ES-181, próximo ao trevo de acesso ao Distrito de Menino Jesus, no município de Muniz Freire, região do Caparaó.

Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher conduzia uma moto Honda Biz de cor branca quando, em uma curva, colidiu na traseira de um caminhão Ford Cargo 2628 de cor prata que realiza extração de madeira e estava parado na via. Segundo o relato, dois pneus do caminhão estavam estourados e não havia sinalização. O proprietário do caminhão não estava presente, e segundo o registro da PM, ao saber do acidente, não retornou ao local.

A vítima, uma mulher de 47 anos, foi socorrida por uma equipe do Serviço Médico do Samu e encaminhada para a Santa Casa de Muniz Feire. Após estar estabilizada, foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cacheiro de Itapemirim.

O atual estado de saúde da vítima não foi repassado pela Santa Casa de Cachoeiro.