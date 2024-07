Nara, ciclista do Caparaó, vence Campeonato Brasileiro de Downhill

Nara Faria da Silva, nascida em Dores do Rio Preto, começou no mountain bike, cross country e também nas maratonas, em 2013. Após isso, migrou para o Enduro em 2018, onde começou a construir sua historia.

Leia também: Ingressos à venda! Garanta sua entrada para Cruzeiro e Fortaleza no ES

Em 2019, Nara foi vice-campeã brasileira de Enduro e, daí para frente, a atleta começou a participar das provas de Downhill, com a bike de Enduro. Nara chegou a ser top 3 no pan-americano, que aconteceu em Sapiranga-RS, no ano de 2021.

Ainda este ano, Nara irá participar de duas provas muito importantes. em Agosto, a atleta visita Andorra, para disputa do Campeonato Mundial, logo após, o destino é a França, para disputa da Copa do Mundo.

Campeonato Brasileiro de Downhill

No último sábado (27), Nara foi campeã do Campeonato Brasileiro de Downhill, que aliás, é o campeonato mais importante em solo nacional. Sobretudo, a conquista fica ainda maior, por conta de Nara ter passado por três lesões difíceis neste ano. “Eu voltei ano passado do exterior já com uma lesão, onde demorei para ficar bem. No inicio do ano fui melhorando, porém em abril tive uma fatura na fíbula, não sabendo quanto tempo ia demorar esta recuperação, não sabia com seria para retomar a confiança. Graças a Deus deu tudo certo, no tempo certo, para eu poder chegar bem no Campeonato Brasileiro”, ressaltou Nara.

Aliás, a atleta disse gostar muito da pista, onde aconteceu a prova, realizada no Morro da Turquia, na cidade de Pomerode, Santa Catarina. A cidade recebeu o campeonato pelo segundo ano consecutivo, visto que a prova também foi realizada em Pomerode, em 2023.

“Eu tive um resultado muito bom em 2023, sendo campeã do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, agora com o bicampeonato, fiquei muito feliz também. Feliz por ter conseguido andar bem, realmente conseguir entregar. As vezes ficamos com um pouco de medo, se vai dar tudo certo e, com certeza foi uma das minhas melhores provas”, frisou Nara.

Durante o percurso, a atleta chegou a ultrapassar outra ciclista, que havia largado um minuto na sua frente, o que deixou ainda mais emocionante a corrida.

“A energia da pista chega arrepiar, nunca vi nada igual. Downhill é um esporte maravilhoso, é um esporte que atrai muito. Quem gosta, faz por amor e muita dedicação. Gostaria de agradecer todo mundo que apoia e incentiva. Tomara que eu possa abrir esse caminhos, para mais mulheres estarem vindo para o esportes. Ainda temos poucas mulheres no Downhill e, meu grande sonho é estar junto com as meninas que querem se dedicar e aprender, porque a evolução vem, quando a gente pratica”, finalizou Nara Faria, atual campeã do Campeonato Brasileiro de Downhill.