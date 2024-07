Ingressos à venda! Garanta sua entrada para Cruzeiro e Fortaleza no ES

Está chegando a hora! Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam na próxima segunda-feira (5), às 21h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Leia também: Caminhoneiro morto em acidente em SP é sepultado em Cachoeiro

O jogo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os ingressos já estão à venda. No atual momento, Cruzeiro e Fortaleza brigam diretamente por uma vaga no G-4 do Brasileirão. Fortaleza tem atualmente 36 pontos no campeonato, ocupando a 4ª colocação. Já a Raposa tem 35 pontos, e ocupa a 5ª colocação do Brasileirão.

Cruzeiro, em sua última visita ao Estádio Kleber Andrade, empatou com o Democrata-SL, por 1 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro.

Ingressos para Cruzeiro e Fortaleza

Quer comprar seu ingresso sem sair de casa? A venda das entradas para o jogo pode ser feita de forma on-line, no site: www.bilheteriadigital.com.

Inteira: R$ 218,00 + R$ 32,70 (taxa de operação)

Solidária: R$ 119,00 + R$ 17,85 (taxa de operação)

Meia-entrada: R$ 109,00 + R$ 16,35 (taxa de operação)

Pontos físicos de venda de ingressos

Ademar Cunha (Cariacica) – Avenida Expedito Garcia, 771, Campo Grande

Ademar Cunha (Vila Velha) – Avenida Sérgio Cardoso, 248, Novo México

Ademar Cunha (Serra) – Avenida Central, 515, Laranjeiras

Ademar Cunha (Guarapari) – Rua Santo Antônio, 256, Muquiçaba