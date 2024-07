Olimpíadas: por que as ginastas são baixas? Entenda o motivo

Após Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade alcançarem a conquista inédita do bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, uma pergunta ficou no ar: por que as ginastas são mais baixas que a maioria dos atletas?

A estatura das ginastas pode ser decisiva para o melhor desempenho possível nas competições. Por esse motivo, as ginastas costumam ser mais baixas que a maioria dos atletas, de outros esportes.

Contudo, a execução dos movimentos está diretamente relacionado ao tamanho das ginastas, onde a baixa estatura faz muita diferença, pois por conta do tamanho, o centro de gravidade das atletas fica mais próximo do solo, ou seja, deixa “mais fácil”, os movimentos acrobáticos. Assim, uma pessoa menor, consegue executar mais movimentos, enquanto está no ar.

Na Ginastica Rítmica, as atletas costumam ingressar muito cedo no esporte, por conta deste motivo, o impacto dos saltos e pousos podem impactar nas articulações, principalmente nos tornozelos, joelhos e quadris. Ou seja, prejudicando o crescimento.

Confira a estatura das ginastas brasileiras nas Olimpíadas de Paris 2024

Flávia Saraiva – 1,48m

Júlia Soares – 1,53m

Jade Barbosa – 1,53m

Lorrane dos Santos – 1,53m

Rebeca Andrade – 1,55m