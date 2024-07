ONWIN365: como funcionam os depósitos e saques?

Realizar depósitos e retiradas na plataforma ONWIN365 é um processo para garantir uma experiência satisfatória e segura para os usuários. Por isso, detalhamos como cada uma dessas operações funciona, destacando as regras, limites e procedimentos necessários para uma transação bem-sucedida.

Depósito

Limite mínimo de depósito

A plataforma oferece várias opções para realizar depósitos, cada uma com seu limite mínimo específico:

Paylivre Pix: R$ 5

R$ 5 Transferência bancária Paylivre: R$ 5

R$ 5 Paylivre Wallet: R$ 5

R$ 5 Montrapay Crypto: R$ 10

R$ 10 Payretailers Pix: R$ 10

Os pagamentos são creditados na conta do usuário em poucos minutos, garantindo agilidade no processo.

Problemas com depósitos

Caso o valor depositado não seja creditado imediatamente na conta, é importante verificar o tempo de processamento do método escolhido.

Se esse tempo já tiver passado, o usuário deve entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente fornecendo detalhes da transferência, método de pagamento, e-mail cadastrado e mensagens de erro recebidas, se houver.

Tarifas

A plataforma não cobra nenhuma tarifa por depósitos ou saques, proporcionando uma transação econômica e transparente para os usuários.

Depósitos com informações de terceiros

Por questões de segurança, todos os depósitos devem ser feitos com cartões ou contas em nome do próprio usuário. Transações realizadas com informações de terceiros resultam no fechamento da conta.

Método de investimento Montrapay Crypto

O Montrapay Crypto permite investimentos em diversas criptomoedas como Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dashcoin, Tether, BitTorent, USDC e TRX. Para realizar o depósito, o usuário deve selecionar o método na página de investimento, escolher a moeda virtual desejada e realizar a transferência via QR code ou endereço de carteira fornecido pela plataforma. Após a transferência, o formulário de investimento é preenchido automaticamente.

Retirada

Regras e limites

Todas as solicitações de retirada passam pelo controle e aprovação do departamento financeiro. Para garantir a segurança das transações, a plataforma pode solicitar um documento oficial, como identidade, passaporte ou carteira de motorista.

Requisitos para saque

Conta registrada: O saque só pode ser feito para contas registradas no nome do usuário. Valor mínimo de saque: R$ 25. Valor máximo de saque diário: R$ 100.000 para transações em criptomoedas. Não há limite para o número de saques diários.

Condições especiais

Bônus: Para saques envolvendo bônus, o valor máximo é 20 vezes o último valor de investimento, limitado a R$ 100.000.

Para saques envolvendo bônus, o valor máximo é 20 vezes o último valor de investimento, limitado a R$ 100.000. Depósito e aposta: O usuário deve ter depositado dinheiro na conta pelo menos uma vez e apostado o valor depositado.

O usuário deve ter depositado dinheiro na conta pelo menos uma vez e apostado o valor depositado. Intervalo de transações: Deve haver um intervalo de pelo menos uma hora entre a última transação e o pedido de saque.

Procedimentos adicionais

Cartão de crédito: Para transações com cartão de crédito, pode ser solicitada uma cópia certificada do cartão utilizado, que deve estar em nome do usuário.

Para transações com cartão de crédito, pode ser solicitada uma cópia certificada do cartão utilizado, que deve estar em nome do usuário. Informações incorretas: Solicitações de saque não serão processadas se as informações da conta estiverem incorretas ou incompletas.

Solicitações de saque não serão processadas se as informações da conta estiverem incorretas ou incompletas. Conversão de capital: Para retirar após os depósitos, é necessário participar de apostas iguais ao valor do investimento. No caso de jogos de roleta, há regras específicas sobre a conversão do dinheiro principal.

Restrições e cancelamentos

Apostas pendentes: Não é possível efetuar saques se houver apostas pendentes feitas com bônus.

Não é possível efetuar saques se houver apostas pendentes feitas com bônus. Reembolso: O usuário pode cancelar a solicitação de saque e adicionar o dinheiro de volta à conta até que o saque seja confirmado.

O usuário pode cancelar a solicitação de saque e adicionar o dinheiro de volta à conta até que o saque seja confirmado. Tempo de transferência: O tempo necessário para a transferência do dinheiro varia conforme o método de saque escolhido.

E então, mais alguma dúvida sobre como funcionam os depósitos e saques na ONWIN365?