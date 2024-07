Oportunidade! BNDES abre concurso com 150 vagas e salário de R$ 20,9 mil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES lançou edital de um novo concurso público. Ao todo, estão sendo ofertadas 900 vagas de nível superior, sendo 150 para início imediato e 750 para cadastro reserva. Os ganhos são de R$20,9 mil.

BAIXE AQUI O EDITAL DO BNDES

O edital do BNDES distribui as oportunidades da carreira de analista por diversas áreas. Em todos os casos, o banco traz chances imediatas e para cadastro de reserva.

Confira as oportunidades:

Administração: 18 vagas imediatas + 90 em cadastro de reserva;

18 vagas imediatas + 90 em cadastro de reserva; Análise de Sistemas – Cibersegurança : três vagas imediatas + 15 em cadastro de reserva;

: três vagas imediatas + 15 em cadastro de reserva; Análise de Sistemas – Desenvolvimento : oito vagas imediatas + 40 em cadastro de reserva;

: oito vagas imediatas + 40 em cadastro de reserva; Análise de Sistemas – Suporte : nove imediatas + 45 em cadastro de reserva;

: nove imediatas + 45 em cadastro de reserva; Arquitetura-Urbanismo : duas vagas imediatas + dez em cadastro de reserva;

: duas vagas imediatas + dez em cadastro de reserva; Arquivologia Digital : uma vaga imediata + cinco em cadastro de reserva;

: uma vaga imediata + cinco em cadastro de reserva; Ciências Contábeis : 18 vagas imediatas + 90 em cadastro de reserva;

: 18 vagas imediatas + 90 em cadastro de reserva; Ciências de Dados : 20 vagas imediatas + 100 em cadastro de reserva;

: 20 vagas imediatas + 100 em cadastro de reserva; Comunicação Social : oito vagas imediatas + 40 em cadastro de reserva;

: oito vagas imediatas + 40 em cadastro de reserva; Direito : 12 vagas imediatas + 60 em cadastro de reserva;

: 12 vagas imediatas + 60 em cadastro de reserva; Economia : 25 vagas imediatas + 125 em cadastro de reserva;

: 25 vagas imediatas + 125 em cadastro de reserva; Engenharia : 25 vagas imediatas + 125 em cadastro de reserva; e

: 25 vagas imediatas + 125 em cadastro de reserva; e Psicologia Organizacional: uma vaga imediata + cinco em cadastro de reserva.

O concurso BNDES ficará válido por dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. Entretanto, o mesmo poderá ainda ser prorrogado pelo mesmo período, chegando até quatro anos, no máximo. Para concorrer ao cargo de analista, o candidato deve apresentar o curso de nível superior completo na respectiva área escolhida.

Em alguns casos, o BNDES exige registro no órgão inerente ao cargo, como os conselhos regionais ou até mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

De acordo com o edital, a princípio as vagas do concurso BNDES serão para lotação no município do Rio de Janeiro. No entanto, conforme as necessidades de serviço e no interesse da Administração, será possível o aprovado ser lotado em unidade localizada em qualquer outra cidade em que o BNDES atue ou venha a atuar.

Salários e benefícios do BNDES

O aprovado como analista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social terá um salário inicial de R$20.900, para uma jornada de trabalho de 35 horas.

Além disso, o contratado terá direito a receber o auxílio-refeição e a cesta alimentação (valores não mencionados), além de poder realizar exames periódicos.

O edital ainda confirma que o empregado do BNDES fará jus a diversos benefícios como, por exemplo:

possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o plano de cargos e salários vigente à época da admissão e conforme desempenho do empregado;

benefício de assistência à saúde;

assistência educacional (auxílio babá, creche e ensinos fundamental e médio); e

plano de previdência complementar.

Além de outras vantagens vigentes à época da contratação.

É importante citar que os aprovados no concurso do BNDES serão contratados pelo regime da CLT, o celetista, que garante o FGTS e o seguro-desemprego.

Como se inscrever no concurso BNDES?

Os interessados em participar do concurso BNDES poderão se increver a partir das 10h do dia 26 de julho, pelo site da Fundação Cesgranrio, a organizadora responsável pela seleção.

O primeiro passo é preencher o formulário completo com todos os dados para cadastro. O prazo ficará aberto até as 23h59 do dia 19 de agosto.

Após realizar o cadastro, será necessário imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de R$110. Uma novidade é que a banca permitirá que o pagamento da taxa seja feito por meio da cobrança PIX, na opção “copia e cola” ou QR Code.

Haverá isenção ao valor da taxa somente nas seguintes condições:

candidatos que comprovem inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), sendo membro de “família de baixa renda”, ou

doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Os pedidos de isenção serão aceitos entre os dias 26 de julho e 2 de agosto.

Fonte: Folha Dirigida