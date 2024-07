Oportunidade! Loja de Cachoeiro está com vagas de emprego em aberto

Precisando de emprego? A Multi Office, maior loja de móveis para escritório de Cachoeiro de Itapemirim, está com vagas de emprego disponíveis.

A Multi Office fica localizada na Avenida Aristides Campos, no número 461, bairro Gilberto Machado e está procurando pessoas com experiência em vendas e, se possível, com carteira de clientes.

Os interessados devem enviar seu currículo para o número: (28) 99968-4867

