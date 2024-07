Restaurante está com diversas vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro

Mora em Cachoeiro de Itapemirim e está à procura de emprego? Sua oportunidade chegou! O Katata’s Gourmet está com seis vagas de emprego abertas.

Em publicação no Instagram, o Katata’s anunciou que está sempre buscando novos talentos para sua equipe, com seis vagas de emprego, em diversas áreas diferentes.

Confira as vagas disponíveis:

Cozinheiro(a) – uma vaga

– uma vaga Auxiliar de Cozinha – uma vaga

– uma vaga Despacho de Delivery – uma vaga

– uma vaga Caixa – uma vaga

– uma vaga Atendimento – duas vagas

Para concorrer as vagas, envie seu currículo para RH@KATATAS.COM.BR ou preencha o formulário através do link disponível na bio do Instagram do Katata’s Gourmet.

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.