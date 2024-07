Ordem no trânsito: Prefeitura de Mimoso e PM fazem apelo

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), usou a sua rede social, nesta terça-feira (23), para fazer um apelo pela retomada da ordem no trânsito da cidade.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, não há mais necessidade de fazer manobras ou trafegar de forma irregular pelas ruas da cidade, uma vez que a situação das vias já foram normalizadas após as enchentes.

O apelo foi feito ao lado do comandante da 15ª CIA Independente da Polícia Militar, major Rômulo, que também destacou a importância de manter a ordem no trânsito.

“Nós viemos aqui em nome da Polícia Militara conclamar e pedir a todos ajudarem nesse resgate do trânsito e da segurança. Todos sabem quais são as ruas, o sentido da via, mão, contra mão, estacionamento de maneira correta”, afirmou o militar.