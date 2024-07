Órgãos captados em Cachoeiro serão doados para seis pessoas no ES

Os órgãos captados em Cachoeiro de Itapemirim vão salvar seis vidas! Na manhã desta quarta-feira (10), a Santa Casa de Misericórdia realizou mais uma captação de órgãos que vai ajudar seis pessoas a terem uma vida melhor no Espírito Santo.

O paciente deu entrada na Santa Casa de Cachoeiro, mas, apesar de ter recebido todos os cuidados necessários da equipe médica, não resistiu e faleceu.

A família, em um gesto de extrema solidariedade e amor ao próximo, decidiu autorizar a doação dos órgãos. Foram captados: coração, fígado, rins e córneas. Todos serão destinados para pacientes do Espírito Santo.

No entanto, essa foi a primeira doação de órgãos realizada no hospital no mês de julho. Durante o ano, já foram 34 órgãos e tecidos captados que deram uma oportunidade de uma vida melhor para outras pessoas que estavam na fila por um transplante.

Órgãos captados em Cachoeiro

Os órgãos captados em Cachoeiro de Itapemirim vão salvar a vida de seis pessoas. No entanto, a captação dos órgãos acontece somente após constatação de morte encefálica, ou seja, quando há completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro.

Aliás, esse diagnóstico é realizado por uma equipe profissional por meio de exames de imagem, exames clínicos e exames laboratoriais.

Portanto, a enfermeira da CIHDOTT, Beatriz Colodetti, lembra da importância da pessoa avisar aos familiares em vida o desejo de ser um doador. “É a família que vai autorizar a doação. Por isso, é importante deixar a família avisada”, orientou.