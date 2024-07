Palmeiras treina sem Estevão e encerra preparação para oitavas

O Palmeiras realizou nesta terça-feira mais um treino preparatório para a partida com o Flamengo, marcado para esta quarta-feira, às 20h, no Maracanã, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Entretanto, o time alviverde não terá o atacante Estevão, que teve constatada uma entorse no tornozelo esquerdo.

Nesta terça, o Palmeiras realizou atividades táticas, além de um treino posicional de construção de jogo, seguido de um recreativo. O técnico Abel Ferreira contou então com o lateral Mayke e o zagueiro Murilo, que foram desfalques na derrota para o Vitória por 2 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Murilo, inclusive, briga com Vitor Reis por uma posição entre os titulares, ao lado do capitão Gustavo Gómez. O jovem de 18 anos vem sendo bastante aproveitado por Abel Ferreira e projetou o confronto com o Flamengo.

“É um jogo de muita disputa, um jogo grandíssimo, de duas equipes gigantes. Eu estou me preparando, estou tendo uma sequência de jogos, graças a Deus. Então estou bem preparado para o duelo, se aparecer a oportunidade”, afirmou Vitor Reis, que falou sobre sua adaptação no profissional.

“Aconteceu e continua acontecendo tudo bem rápido, então a questão foi eu estar preparado nos treinamentos, dando o meu máximo e trabalhando bem com a equipe. Fez total diferença o acolhimento do clube e a parceria dos jogadores. Isso me ajudou muito. Quando eu entrei, pude me sentir à vontade e venho fazendo bem o meu papel”, completou.

Palmeiras e Flamengo já disputaram 12 partidas eliminatórias na história, com vantagem para o time paulista, que venceu sete, contra quatro do rival, incluindo a Copa Libertadores de 2021, em Montevidéu, no Uruguai.

