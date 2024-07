PC prende investigado por crimes de roubo no litoral do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e do 6º Distrito Policial de Vila Velha, com apoio do k9 da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão e prisão temporária, no município de Vila Velha. Durante a ação, que aconteceu, na última sexta-feira (28), um homem de 29 anos foi preso, investigado por crimes de roubo na região da Praia da Costa.

O primeiro roubo realizado pelo suspeito ocorreu no dia 14 de maio. Em depoimento, a vítima relatou que estava no estacionamento de um shopping, quando foi abordada pelo investigado, que estava armado.

O suspeito chegou a exigir que a vítima realizasse uma transferência bancária no valor de R$ 30 mil, porém a vítima informou que não tinha essa quantia. O investigado, então, pediu que a vítima abrisse a conta bancária dela em seu telefone, verificando o saldo de R$ 9.600. Todo o valor foi transferido para a conta bancária do assaltante via pix.

O investigado também roubou o telefone celular, aliança e relógio da vítima, após o roubo, a vítima foi liberada e o suspeito fugiu com o carro dela. Em registro, a vítima informou que o investigado utilizava um boné e cobria metade do rosto com uma camisa, dificultando a identificação. O veículo já foi localizado e recuperado.

O segundo roubo foi registrado no dia 02 de junho, no mesmo shopping. No boletim de ocorrência, a vítima informou que estava no estacionamento, quando ele e sua família foram abordados pelo suspeito armado, que chegou a entrar pela porta traseira do veículo, sentando ao lado da filha das vítimas.

Foi ordenado que as vítimas saíssem do estacionamento e seguissem devagar e sem chamar atenção pelas ruas do bairro. Ainda com a arma apontada para a filha, o suspeito ordenou que fossem realizadas transferências bancárias via pix, além de ter roubado cartões, joias, relógio e as sacolas de compras das vítimas. Após o roubo, o investigado desceu do carro ainda na região da Praia da Costa.

Já o terceiro roubo foi executado no dia 09 de junho. A vítima relatou que estava aguardando em frente a uma academia, quando foi abordada pelo autor dos roubos, apontando uma arma de fogo, exigindo a chave do veículo. O suspeito entrou no veículo e dirigiu com a vítima no banco do carona. Durante todo o percurso, a vítima foi ameaçada e obrigada a fazer um pagamento em um site de apostas no valor de R$ 500,00. A vítima foi deixada na Avenida Rio Branco, próxima à 3ª ponte. O indivíduo seguiu com o veículo e dentro do carro estavam o aparelho celular da vítima e documentos pessoais.

O último roubo foi registrado no dia 27 de junho. Em depoimento, a vítima relatou que estacionou o veículo em via pública, quando o investigado se aproximou e anunciou o assalto. O suspeito armado começou a desferir ameaças e exigir a senha do aparelho celular e da conta bancária da vítima. O investigado também roubou o relógio e fugiu com o carro. Dentro do veículo estava o aparelho celular da vítima, momento em que o suspeito realizou uma transferência bancária no valor de R$ 180,00.

No dia da prisão, a equipe policial se deslocou até a residência do suspeito, no bairro Jabaeté, onde foi possível localizar e prender o investigado. Também foram apreendidos objetos que o autor dos roubos utilizava para as atividades criminosas.