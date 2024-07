PC prende suspeito de matar o pai estrangulado em Muniz Freire

Nesta terça-feira (2), a Polícia Civil prendeu um jovem, de 19 anos, suspeito de matar o próprio pai estrangulado na localidade de Alto Norte, no município de Muniz Freire.

De acordo com a Polícia Civil, os fatos ocorreram entre a noite do dia 26 de e a madrugada do dia 27 de maio deste ano. Inicialmente, o filho acionou a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) informando que o pai havia cometido suicídio dentro da residência onde moravam. Os militares estiveram no local, juntamente com a perícia da Polícia Científica (PCIES).

No entanto, os policiais encontraram indícios de que o caso se tratava, na verdade, de um homicídio. O principal suspeito seria o filho da vítima. “Nós apuramos que haviam contradições no depoimento do suspeito e também indicativos nos exames periciais de que a vítima teria sido estrangulada e não cometido o suicídio”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio Martins.

Reviravolta no caso

Posteriormente, o suspeito compareceu à delegacia na condição de investigado e reafirmou à autoridade policial que de que o pai havia cometido suicídio. “Apuramos que uma possível motivação seria uma desavença entre pai e filho. Uma das testemunhas nos relatou que o pai reclamava que o filho seria usuário de entorpecentes”, afirmou o delegado Hélio Flávio Martins.

Após toda a investigação, o delegado representou pela prisão temporária do investigado. O Poder Judiciário deferiu o pedido e policiais detiveram o suspeito na terça-feira, enquanto trabalhava em uma lavoura de café no município de Brejetuba. Após os procedimentos de praxe, encaminharam o suspeito ao sistema prisional.

A delegacia de Muniz Freire e agora aguarda a conclusão dos laudos periciais para a conclusão do inquérito. Ele será concluído e relatado à Justiça após a entrega dos resultados.