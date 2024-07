Polícia acha R$ 1,1 milhão em espécie em carro abandonado

A Polícia Civil do Maranhão investiga a origem de R$ 1,1 milhão encontrado em espécie no porta-malas de um carro abandonado em São Luís. Nesta terça-feira, 30, moradores acionaram a Polícia Militar e apreenderam o veículo.

A polícia encontrou dinheiro em maços de notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200 espalhados no bagageiro e em outras partes do carro abandonado. A Secretaria de Segurança Pública informou que depositará o montante em uma conta judicial vinculada ao inquérito.

Na terça à noite, o proprietário do carro abandonado se apresentou na delegacia e, acompanhado do advogado, permaneceu em silêncio durante o depoimento. A polícia também ouviu outras testemunhas.

A Superintendência de Investigações Criminais agora vai analisar câmeras de segurança da região em busca de esclarecimentos sobre a origem do valor apreendido e se há alguma relação com crimes. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Estadão Conteúdo

