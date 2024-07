Após o Miss Grand Espírito Santo, capixaba vai em busca do Miss Brasil

Yasmin Luiza, de 19 anos, é nascida em Cariacica, mesmo que tenha passado toda sua vida morando em Viana. A modelo venceu o concurso de Miss Grand Espírito Santo 2024 e, agora, vai disputar o Miss Grand Brasil, representando o povo capixaba.

Leia também: Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Presidente Kennedy

Desde pequena, Yasmin sempre amou tirar fotos, gravar vídeos e maquiagem, o que levou a modelo até criar um canal no YouTube, onde amava influenciar as pessoas. “Nunca tinha imaginado algo onde realmente me encontrasse, pois, não sabia que existia uma profissão que envolvesse todos esses temas, como foto, vídeo e maquiagem”, ressaltou Yasmin.

Quando completou 15 anos, a Miss enviou uma mensagem para uma maquiadora, pois precisava de alguém para produzi-la, para uma festa de 15 anos. Sobretudo, Yasmin revelou que a partir daquele momento, a maquiadora disse que ela passaria a ser modelo e, viraria modelo dela. Após isso, Yasmin trabalhou bastante na área de modelo beauty.

“Hoje em dia, sou modelo há três anos. Além de modelo e Miss, também sou filmmaker profissional e trabalho na área do audiovisual. Foi onde eu também me encontrei. Amo registrar momentos, principalmente sonhos, registrar dias de noiva, que são um misto de emoções. É tão gratificante, tanto para a noiva quanto para mim, registrar esses momentos tão importantes”, frisou a modelo.

Amor pela música

A Miss também reforçou seu amor pela música e pelo balé, onde ficou cinco anos de sua vida praticando a dança. “Adoro ritmos e sons, me sinto muito feliz por conseguir expressar isso também na dança. Sou natural de Cariacica, mas resido e vivi toda a minha vida em Viana. Como em Viana não havia uma maternidade, tive que nascer em Cariacica. Tenho ligações com os dois municípios, pois metade da minha família é de Cariacica e a outra metade é de Viana”, ressaltou.

Aliás, a modelo reforçou que entrar em um concurso de beleza era algo que ela nunca imaginaria, inclusive, por ter vindo de uma região “um pouco afastada”. “Sou de Viana e, recentemente, tive contato com minha coordenadora. Ela me disse que a expectativa de sucesso de vida das crianças, daquela região, é muito baixa. Inclusive, acredito que antes de mim, apenas duas representantes do município de Viana participaram do Miss Espírito Santo. Quero servir como exemplo e mostrar para essas crianças que, independentemente de tudo, nossos sonhos nos movem”.

A jovem ressaltou que só de pisar no palco do Miss Brasil, já é uma grande conquista para ela, principalmente pelo fato de vir de um lugar onde as pessoas não acreditam em si mesmas. “Acreditei em mim, persisti no meu sonho e, graças a Deus, está dando tudo certo”.

Planos para o futuro

Yasmin está ansiosa para o Miss Brasil e revela que seus planos para o concurso são enormes. “Pretendo impressionar muito e representar bem o nosso estado. Vou levar um pouco da cultura cariaciquense ao palco do Miss Brasil e, mostrar o folclore, que é algo tão presente aqui no nosso estado, de valor inestimável”, finalizou Yasmin Luiza, Miss Grand Espírito Santo.