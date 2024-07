Polícia apreende arma usada no furto de carga em Mimoso

A Polícia Militar apreendeu, na última quarta-feira (17), a arma de fogo usada no furto de uma carga de óleo em Mimoso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, um morador contou que o suspeito usava a casa do avô para esconder os produtos. Aliás, o denunciante disse que ele guardava também uma arma de fogo dentro da gaveta do guarda-roupa.

Nisso, os policiais foram até a residência e, na gaveta do guarda-roupa do suspeito, encontraram um revólver calibre .38, com cinco munições intactas, além de mais três intactas e duas deflagradas, que estavam ao lado de um simulacro.

A arma foi apreendida e entregue na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Como ocorreu o furto da carga?

A testemunha afirmou, ainda, que os ocupantes desceram do veículo várias vezes com ferramentas, forçando e tentando quebrar o cadeado dos caminhões. Em um certo momento, eles conseguiram romper o lacre e furtar os galões.

Então, após as informações, os policiais fizeram buscas e abordaram o veículo próximo ao pedágio. Aliás, no carro, encontraram dois pés de cabra, um corta frio, um alicate e um lacre rompido, além de um galão de 20 litros de lubrificante, um cadeado rompido e um canivete.

Questionados, um dos suspeitos contou aos militares que o restante da mercadoria estava no terreno de seu avô. Lá, os policiais encontraram 10 galões de 20 litros de lubrificante de motor Komatsu 10W 30, quatro de Shell Rimula, quatro de caixa Spirax S2 G 80W e três caixas com 12 unidades de 1 litro.

Sendo assim, a equipe guinchou o veículo e encaminhou para o pátio credenciado do Detran|ES. Os policiais conduziram os suspeitos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.