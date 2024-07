Polícia Civil de Castelo prende homem condenado por estupro de menores

Nesta terça-feira (23), policiais civis da Delegacia de Castelo prenderam um homem, condenado a cumprir 10 anos de reclusão pelo crime de estupro.

O mandato de prisão foi expedido em meados do mês de junho deste ano. Após a Polícia Civil tomar ciência, os investigadores se empenharam em identificar o acusado.

Segundo o Dr. Estêvão Oggione Leite, delegado titular da DP de Castelo, o início do processo criminal ocorreu no ano de 2008, com a Justiça entendendo, através de todas as provas colhidas e apresentadas, na época da investigação, que o suspeito foi realmente o autor dos fatos narrados no Inquérito Policial.

“Desta forma, ainda nesta terça-feira (23), o homem será encaminhado ao Departamento Médico Legal (SML), para realizar o exame de corpo delito e, em seguida, conduzido ao presídio (PRCI-CI), onde irá cumprir sua pena”, concluiu Dr. Estêvão.

O caso

Segundo a denúncia, no ano de 2008, o suspeito teria abusado sexualmente de três menores do sexo feminino, que na época, tinham nove, onze e quatorze anos de idade.

As menores viviam na Casa de Apoio à Criança e Adolescente de Castelo e, segundo a PCES, o homem trabalhava como vigilante no local. Assim, praticando ameaças de castigos físicos contra as vítimas, na intenção de que elas escondessem os abusos sofridos.