Veja detalhes do acidente que matou motociclista na ES-164, em Vargem Alta

A Polícia Militar deu detalhes do acidente que matou o motociclista Paulo Afonso Costa, de 30 anos, na ES-164, em Vargem Alta, na manhã desta terça-feira (23).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, quando os militares chegaram no local do acidente, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), constatou que a vítima já havia morrido.

O motorista do caminhão, de 65 anos, passou mal e foi socorrido para o hospital Padre Olívio, na localidade de Jaciguá.

Como ocorreu o acidente?

Aos militares, o motorista do caminhão, de 65 anos, relatou que dirigia sentido Vargem Alta à Cachoeiro, e no momento que fez a conversão para entrar no posto de combustível, a moto bateu na traseira do caminhão.

O motorista fez o teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica. Em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia de Vargem Alta para prestar os devidos esclarecimentos.