Polícia Civil procura por suspeito de furtar motos no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, deu início a uma operação policial na cidade de Rio Bananal, com o intuito de localizar um indivíduo, que vem praticando furtos de motocicletas na região.

A Polícia Civil busca por informações sobre o paradeiro do suspeito e sua identificação. Caso tenha informações, ligue para o Disque-Denúncia 181.

Desta forma, você pode ajudar a Polícia Civil a identificar e prender o investigado. O sigilo é totalmente garantido!

