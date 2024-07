Urgente: homem é morto a tiros em Guaçuí

Um homem, identificado como Victor Trintin Souza, de 36 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (31), no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída em cima de uma calçada às margens da Rodovia BR 482. Na cintura dela, os policiais encontraram um revólver calibre 38, com três munições não deflagradas.

Ainda não sabe a motivação e nem a identificação do suspeito de cometer o crime. A perícia foi acionada e a ocorrência segue em andamento. Mais informações em instantes.

