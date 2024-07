Polícia Militar apreende pés de maconha no Caparaó

Na manhã desta quarta-feira (24), policiais militares do 3º Batalhão, flagraram o cultivo de maconha, em uma residência, localizada em Divino de São Lourenço, no Caparaó.

Os policiais militares receberam denúncias sobre uma casa, que teria sido invadida, atrás da Escola Juvenal Nolasco e, que teriam pés de maconha no local. Chegando ao local, os militares se depararam com seis pés de maconha, que estavam sobre a laje. Os pés estavam plantados em potes de plástico.

Segundo a PM, a residência seria de uma senhora, que estaria na roça. Os suspeitos estariam morando na casa atualmente, porém, não estavam no local, na hora da operação.

Diante dos fatos, o material foi recolhido e encaminhado para 6ª Delegacia Regional de Alegre.

