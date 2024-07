Polícia pede prisão de ex-companheiro de mulher morta em Venda Nova

Nesta terça-feira (9), a Polícia Civil fez o pedido da prisão preventiva de um homem de 25 anos, suspeito de ser o autor do assassinato de Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos.

Segundo o delegado titutal da delegacia de Venda Nova do Imigrante, Alberto Roque Peres, o suspeito, que é o ex-companheiro da vítima, foi identificado através de câmeras de segurança.

A investigação da Polícia Civil também verificou que o indivíduo não tem passagens pela Justiça e não havia registro de boletim de ocorrência por violência doméstica feito pela vítima.

Vítima foi encontrada morta dentro de apartamento

O crime ocorreu na manhã da última segunda-feira (8). O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) 190 recebeu a informação de que havia uma mulher, aparentemente em óbito, no interior do box do banheiro de um apartamento, no Centro da cidade de Venda Nova do Imigrante.

Segundo o chamado, os vizinhos ouviram gritos de socorro e tentaram ligar para a moradora. Como ela não atendeu, a proprietária do imóvel foi ao local e encontrou a porta aberta. Um vizinho entrou no apartamento e se deparou com a mulher ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e constatou o óbito.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, que também conta com um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.