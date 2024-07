Poste danificado em acidente em Cachoeiro é substituído

Está sendo substituído o poste que foi danificado durante um acidente na noite da última quarta-feira (24), na avenida Francisco Mardegan no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a concessionária de energia elétrica EDP, na tarde desta quinta-feira (25), uma equipe de obras pesadas está no local e o serviço está em execução.

