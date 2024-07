Carros quase derrubam poste durante acidente em Cachoeiro

Uma batida entre dois veículos quase resultou na queda de um poste na avenida Francisco Mardegan, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu na noite da última quarta-feira (24).

Não há detalhes de como teria ocorrido o acidente, porém, na imagem feita por uma testemunha, mostra os dois carros, sendo um Toyota Corolla, de cor prata e um Fiat Grand Siena, de cor branca, parados, um ao lado do outro, em frente ao poste. Por causa da batida, a parte traseira do carro branco ficou destruída.

Sobre o poste, a concessionária de energia elétrica EDP, informou que após receber a informação de que um poste foi atingindo por um veículo na avenida Francisco Mardegan, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, uma equipe esteve no local e realizou os primeiros atendimentos.

“Nesta quinta-feira (25), uma equipe de obras pesadas realizará a substituição do poste. Não há interrupção no fornecimento de energia”, diz a nota.

A Polícia Militar foi procurada para saber como aconteceu o acidente e se alguém ficou ferido, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.

