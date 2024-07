VÍDEO | Batida entre ônibus e carro deixa feridos na BR-101, em Rio Novo

No fim da tarde da última quarta-feira (24), quatro pessoas ficaram feridas em uma batida envolvendo um ônibus e um carro no km 390 da BR-101, em Rio Novo do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus relatou que fez uma conversão para entrar em uma curva, quando viu uma fila de veículos parados. Para não bater no carro da frente, ele jogou o coletivo na contramão, batendo de frente com o carro que seguida na mão contrária.

Por causa da batida, duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Um passageiro do ônibus sofreu apenas ferimentos leves. O motorista não ficou ferido.

Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, para atendimento da ocorrência, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF e Samu. O órgão disse, ainda, que três pessoas que estavam no carro e duas que estavam no ônibus foram encaminhadas ao hospital. O tráfego de veículos foi desviado nos dois sentidos e totalmente liberado às 17h20.

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias