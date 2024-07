Praça do Centro Esportivo Niterói “Júlio Lima” é inaugurada em Castelo

No domingo, 30 de junho, a comunidade do Bairro Niterói em Castelo celebrou a inauguração da Praça do Centro Esportivo “Júlio Lima”. A solenidade, presidida pelo prefeito João Paulo Nali, contou com a presença de autoridades locais, familiares do homenageado e moradores do bairro.

O novo espaço, idealizado para oferecer lazer, diversão e integração social, é composto por duas quadras de areia, praça, parquinho infantil, iluminação, mesas e bancos.

A estrutura moderna e completa visa atender às necessidades da comunidade, proporcionando um ambiente agradável para a prática de atividades físicas, descanso e momentos de confraternização.

Em seu discurso, o Prefeito João Paulo Nali exaltou a importância da obra para a comunidade e ressaltou o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população.

“Este é um momento muito especial para o Bairro Niterói. A entrega dessa praça representa a realização de um sonho antigo da comunidade e demonstra o nosso compromisso em investir na qualidade de vida das pessoas”, afirmou o Prefeito.

Fonte: Prefeitura de Castelo