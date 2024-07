Escola de Anchieta promove 1ª Semana da Química

O Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Paulo Freire, localizado em Anchieta, promoveu a 1ª Semana da Química, entre os dias 17 e 21 de junho, um evento cujo objetivo foi reunir especialistas da educação e da indústria para conectar os estudantes com o mercado de trabalho.

A mesa de abertura contou com a presença da engenheira química Michelli Siqueira Monteiro de Barros, do técnico em mecânica Rodrigo da Silveira Silva e da estudante Brenda Araujo Rocha. Nesse sentido, eles discutiram produtos, localização da empresa e seu impacto no mercado.

Leia Também: Prefeitura de Alegre investe quase R$ 800 mil em Araraí

No segundo dia de palestras, destacou-se a participação do professor de Química José Augusto Macedo Carvalho, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Antônio Jacques Soares, que compartilhou suas pesquisas sobre óleos essenciais, desenvolvidas durante seu período acadêmico na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Conforme, a palestra do engenheiro civil Gustavo Guerra de Souza Paraiso abordou corrosão e processos eletroquímicos, revelando os desafios enfrentados pela indústria.

Ao final da semana, os estudantes tiveram mais duas palestras. A primeira, sobre refino de petróleo com o professor de Química Helder Osvaldo Biscardin Vieira, do CEEMTI Paulo Freire. Já a segunda, sobre proteção catódica, com o técnico em edificações Igor Braga Carneiro. Assim, o professor Helder Biscardin explicitou os principais processos utilizados durante o refino do petróleo, além de trazer as características do petróleo brasileiro. Já a palestra sobre proteção catódica trouxe diferentes aspectos dos materiais utilizados na proteção catódica, e quais são os problemas que comumente acometem esses materiais.

Fonte: Sedu