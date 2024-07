Precisando trabalhar? HIFA está com vagas de emprego em aberto

Está precisando de emprego? O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis de Cachoeiro de Itapemirim (HIFA), está com vagas de empregos disponíveis.

Os interessados podem enviar seus currículos para recrutamento@hifaci.org.br. Confiras as vagas disponíveis:

Necessário estar cursando ensino superior em Ciências Contábeis, e ter experiência na função.

Necessário Ensino Superior completo em ciências contábeis, administração ou áreas afins, experiência de pelo menos 1 ano na função.

