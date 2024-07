Preço dos ovos tem queda e está na menor média desde janeiro

Houve uma queda no preço dos ovos em todas as praças acompanhadas pelo Cepea, registrando nesta parcial de julho as menores médias desde janeiro de 2024. De acordo com colaboradores do Cepea, a baixa liquidez vem aumentando os estoques da proteína, o que tem pressionado as cotações de forma significativa.

