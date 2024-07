Prefeito de Guaçuí, Marcos Jauhar, lança pré-candidatura à reeleição

O prefeito Marcos Luiz Jauhar (Podemos) lançou na noite de quinta-feira (4), sua pré-candidatura à reeleição. O evento aconteceu no Guaçuí Tênis Clube – GTC, no centro da cidade. A aliança partidária é composta pelo Podemos, MDB e PRD. Centenas de pessoas participaram do encontro.

O evento confirmou a pré-candidatura de Jauhar à reeleição e contou com a participação de diversas lideranças políticas do município, do deputado federal Gilson Daniel (Podemos) e do deputado estadual Julio da Fetaes (PT).

Leia Também: Grande festa no lançamento da pré-candidatura de Baiano em Conceição

Com o apoio declarado do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e do presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos (União Brasil), Marcos Jauhar oficialmente confirmou sua intenção de se manter no poder por mais quatro anos.

Oposição se movimenta

Além de Marcos Luiz Jauhar (Podemos), o município de Guaçuí, na região do Caparaó, possui mais três pré-candidatos à Prefeitura. O atual vereador Wanderley Moraes (UB), o ex-prefeito Vagner Rodrigues (PP) e o ex-prefeito e ex-deputado estadual Luciano Machado (PSB).

Foto: Reprodução | Redes Sociais